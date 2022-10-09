McDonald`s открыл в Киеве еще три заведения

Октябрь, 09 в 17:19

В воскресенье, 9 октября, администрация сети ресторанов быстрого питания McDonald`s объявила о возобновлении работы еще трех заведений в Киеве.

Адреса открытых ресторанов:

станция метро Почтовая площадь, Боричев спуск, 10-а;

станция метро Осокорки, проспект Николая Бажана, 8;

ТРК Проспект, улица Игната Хоткевича, 1-в.

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Накануне, 8 октября, McDonald`s открыл заведения на Евгения Сверстюка, 1 (вблизи станции метрополитена Левобережная) и на проспекте Победы, 138 (недалеко от станции метро Житомирская).