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Факты / Україна / Общество

McDonald`s открыл в Киеве еще три заведения

Валентина Летяк, редактор ленты
McDonald's, МакДональдс
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 9 октября, администрация сети ресторанов быстрого питания McDonald`s объявила о возобновлении работы еще трех заведений в Киеве.

Адреса открытых ресторанов:

  • станция метро Почтовая площадь, Боричев спуск, 10-а;
  • станция метро Осокорки, проспект Николая Бажана, 8;
  • ТРК Проспект, улица Игната Хоткевича, 1-в.

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Накануне, 8 октября, McDonald`s открыл заведения на Евгения Сверстюка, 1 (вблизи станции метрополитена Левобережная) и на проспекте Победы, 138 (недалеко от станции метро Житомирская).

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