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В Укренерго розповіли, в яких областях вводять графіки відключення світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Укренерго розповіли, в яких областях вводять графіки відключення світла
Фото: Pixabay

Компанія Укренерго надала обласним підрозділам розпорядження обмежити електропостачання для різних категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Так, о 07:00 диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків віялових відключень світла.

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Додаткові обсяги обмежень будуть застосовувати для промислових споживачів у центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).

В Укренерго наголошують, що вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни. Саме їхні мережі найбільше постраждали від ворожих обстрілів цього тижня.

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