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Факты / Україна

В Харькове с 31 октября начнут выключать свет населению: почасовой график

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Харькове с 31 октября начнут выключать свет населению: почасовой график

С понедельника, 31 октября, в Харькове начнутся почасовые отключения света населению.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ограничение потребления электроэнергии вынужденное, ведь это необходимо для стабилизации работы электросетей.

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Чтобы хоть чуть-чуть уменьшить дискомфорт для жителей Харькова, совместно с АО Харьковоблэнерго разработали более понятный график отключений света, отметил Олег Синегубов.

По этому графику Харьков разделят на 12 очередей, в каждой из которых ограничение электроснабжения будет длиться до трех часов.

Отключения будут происходить в следующем порядке:

  • 1 очередь 07:00 — 10:00
  • 2 очередь 08:00 — 11:00
  • 3 очередь 09:00 — 12:00
  • 4 очередь 10:00 — 13:00
  • 5 очередь 11:00 — 14:00
  • 6 очередь 12:00 — 15:00
  • 7 очередь 13:00 — 16:00
  • 8 очередь 14:00 — 17:00
  • 9 очередь 15:00 — 18:00
  • 10 очередь 16:00 — 19:00
  • 11 очередь 17:00 — 20:00
  • 12 очередь 18:00 — 21:00

С подробным графиком Харьковоблэнерго можно ознакомиться по ссылке.

В Киевской области и столице продолжают веерные отключения света — графики отключения станут более длительными.

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