Повреждены три носителя Калибров: кадры горящих кораблей в Севастополе

Октябрь, 29 в 16:31

В результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя Калибров. Среди них – фрегат Адмирал Макаров.

Об этом заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а полностью затоплены.

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Журналист обратил внимание, что никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. Но по стечению обстоятельств сегодня утром на страницах СБУ в соцсетях опубликовано фото с текстом: It’s bavovna o’clock.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял военное руководство России после взрывов в Севастополе.

– Не паникуйте. Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После “отрицательного наступления” к границам-1991 скажете своей z-пастве, что “выиграли” войну. А “Черноморский флот” просто уплыл…

В Министерстве обороны РФ официально признали повреждение корабля Иван Голубец, предназначенного для разведывательного и контрольного траления, участия в минных постановках в дальней зоне.