Пошкоджено три носії Калібрів: кадри палаючих кораблів у Севастополі

Жовтень, 29 в 16:31

Внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії Калібрів. Серед них – фрегат Адмірал Макаров.

Про це заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, існує велика ймовірність, що декілька кораблів не просто пошкоджені, а повністю потоплені.

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Журналіст звернув увагу, що ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Але за збігом обставин сьогодні вранці на сторінках СБУ в соцмережах опубліковано фото з текстом: It’s bavovna o’clock.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв військове керівництво Росії після вибухів у Севастополі.

– Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після “негативного наступу” до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що “виграли” війну. А “Чорноморський флот” просто відплив…

У Міністерстві оборони РФ офіційно визнали пошкодження корабля Іван Голубець, призначеного для розвідувального та контрольного тралення, участі у мінних постановках у дальній зоні.