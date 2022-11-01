Ноябрь, 01 в 7:15

С 1 ноября в Украине подорожает оформление внутреннего и загранпаспорта. Кроме того, вводятся новые налоги на строительство и продажу жилья.

Также украинцев ждут нововведения в сфере медицины. В частности, наркотические лекарственные средства будут отпускаться по электронному рецепту.

Что еще изменится в Украине с 1 ноября 2022 года и в течение месяца – читайте в материале.

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Стоимость документов

С 1 ноября оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней подорожает с 252 до 496 грн.

За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней придется заплатить не 704 грн, а 992 грн.

Оформление и обмен проездного документа беженца вырастет в цене с 226 до 452 грн, а вида на временное проживание – с 352 до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 грн.

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Налоги на строительство и продажу жилья

В Украине вводятся новые налоги на строительство и продажу жилья с 1 ноября. Теперь застройщикам придется платить 20% НДС по кассовому методу, а инвесторам – налоги с продажи домов.

Эксперты предполагают, что из-за новых налогов, скорее всего, застройщики будут вынуждены поднять цены на жилье, а инвесторы могут потерять интерес к инвестициям в него, уйти в “тень” или продавать его еще дороже.

Отметим, что некоторые украинцы вкладывают деньги в строительство квартир, чтобы перепродать жилье на более выгодных для себя условиях.

Согласно новому закону, если они решат продать новую квартиру в течение года, то будут вынуждены платить налог в размере 18% от прибыли – разницу между конечной стоимостью квартиры и ценой, за которую ее купили у застройщика.

Коммуналка

Тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября не изменятся. В частности, клиенты Нафтогаза, который выполняет роль поставщика последней надежды, продолжат платить за газ 7,96 грн за куб. м.

Все потому, что в Украине действует закон, согласно которому тарифы на газ, отопление и горячую воду нельзя повышать в течение действия военного положения и шести месяцев после него.

Также на днях Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает, что цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона – до 31 марта 2023 года.

Поэтому тарифы на свет остаются без изменений. Потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Hаркотические лекарственные средства по е-рецепту

С 1 ноября наркотические лекарственные средства в Украине будут отпускаться по электронному рецепту.

Врач, который назначает препарат с наркотическими или психотропными веществами, должен будет создать электронный рецепт в электронной системе здравоохранения (укр. ЕСОЗ).

После этого пациент получит СМС с номером рецепта и уникальным кодом, который необходимо назвать фармацевту в аптеке для получения лекарств.

Рецепт на такие препараты будет действителен в течение 10 дней. Купить наркотические лекарственные средства можно в аптеках, которые имеют лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

До конца года будет длиться переходный период. Поэтому медучреждения, не подключенные к электронной системе здравоохранения, смогут выписывать рецепт на специальных рецептурных бланках строгой отчетности, как и раньше.

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Помощь для украинцев

Жители деоккупированных территорий и эвакуированные украинцы с 1 ноября смогут получить разовую денежную помощь.

Для детей и лиц с инвалидностью она составит 3 тыс. грн, для всех остальных категорий – 2 тыс. грн.

Как объяснили в Минреинтеграции, алгоритм получения денежной помощи жителями освобожденных населенных пунктов предусматривает, что:

местные органы власти в течение семи дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

ОВА в течение двух дней передают эту информацию в Минреинтеграции;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение двух дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение пяти дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить помощь эвакуируемым украинцам

Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за три дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве выезжающих и ориентировочной сумме средств.

После этого Минреинтеграции в течение двух дней со дня получения представления перечисляет средства Укрпочте, которая в течение пяти дней проводит выплаты.

Новые правила для беженцев в Нидерландах

С 1 ноября украинским беженцам в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документе для подтверждения получения статуса временной защиты.

Она будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.

Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND).

Новые международные рейсы Укрзализныци

С 5 ноября по графику через день начнет курсировать поезд №351/352 Киев – Кишинев (Молдова). У него будет удобная стыковка по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния).

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:02, прибывать на станцию ​​Унгены в 07:53, а в столицу Молдовы в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

Также в ноябре поступят в продажу билеты на новый поезд Харьков – Хелм (Польша).

Новая марка от Укрпочты

Уже в первой половине ноября можно получить почтовую марку с разрушенным Крымским мостом под названием Крымский мост на бис!

Точная дата выпуска пока неизвестна. Однако Укрпочта уже анонсировала, что тираж марок составит 7 млн экземпляров.

Номинальная стоимость марки М (потому что мост) равна стоимости 18 грн за марку или 126 грн за лист из семи марок. К ней также будет выпущен конверт Первый день, немаркированный художественный конверт и карточка.