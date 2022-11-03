Ноябрь, 02 в 23:46

Сегодня вечером 2 ноября для потребителей всех категорий в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях ввели графики отключения электроэнергии.

В национальной компании Укрэнерго отмечают, что отключения необходимы для стабильности работы энергосистемы.

Вечером эти три области подверглись атакам вражескими ракетами и иранскими ударными дронами Shahed-136. “Прилеты” были в объекты энергосистемы.

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— Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, — отметили в Укрэнерго.

Временные отключения света позволяют энергетикам быстрее восстановить энергообъекты.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге есть попадание дрона-камикадзе Shahed-136. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. Несколько районов Кривого Рога без света и воды.

В Запорожской области прогремела серия взрывов. Наше ПВО уничтожило все ударные дроны-камикадзе Shahed-136.