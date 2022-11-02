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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні ЗСУ влучили по системах ППО росіян, з яких обстрілювали Миколаїв

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсоні ЗСУ влучили по системах ППО росіян, з яких обстрілювали Миколаїв
Фото: Факти ICTV

У Херсоні Збройні сили України завдали успішного удару по російських окупантах. Зокрема, бійці ЗСУ влучили по системах протиповітряної оборони, з яких загарбники обстрілювали Миколаїв.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook. За його словами, системи ППО стояли на стадіоні Спартак.

– Херсонщина. ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні Спартак (неподалік Ювілейного) влучили в системи ППО, які, до того ж, обстрілювали Миколаїв. Залишками техніки можна насолодитись на фото, – зазначив він.

Сергій Хлань оприлюднив фотографію з наслідками удару. На знімку можна помітити, що на місці, де раніше перебували системи ППО, залишилися руїни.

Зараз дивляться

Фото: Сергій Хлань

Частина Півдня України, зокрема деякі населені пункти Херсонської області, перебувають під російською окупацією вже понад шість місяців. Збройні сили України продовжують контрнаступ, щоб звільнити землю від загарбників.

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