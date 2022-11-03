Ноябрь, 03 в 19:00

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла 12 ударов по армии Российской Федерации. В частности, есть попадание по четырем позициям систем противовоздушной обороны врага.

По данным Генерального штаба ВСУ, под огонь попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

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В Генштабе отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки ударили по трем районам сосредоточения живой силы, двум местам скопления вооружения и военной техники РФ, двум складам боеприпасов и другим важным военным объектам российских оккупантов.