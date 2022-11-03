Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Серед них чотири позиції систем ППО: авіація ЗСУ завдала 12 ударів по армії РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Серед них чотири позиції систем ППО: авіація ЗСУ завдала 12 ударів по армії РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по армії Російської Федерації. Зокрема, є влучання по чотирьох позиціях систем протиповітряної оборони ворога.

За даними Генерального штабу ЗСУ, під вогонь потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Зараз дивляться

У Генштабі зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу вдарили по трьох районах зосередження живої сили, двох місцях скупчення озброєння та військової техніки РФ, двох складах боєприпасів та інших важливих військових об’єктах російських окупантів.

Читайте
Ще двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство під час передислокації в Україну - Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка