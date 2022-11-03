Листопад, 03 в 19:00

Авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по армії Російської Федерації. Зокрема, є влучання по чотирьох позиціях систем протиповітряної оборони ворога.

За даними Генерального штабу ЗСУ, під вогонь потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

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У Генштабі зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу вдарили по трьох районах зосередження живої сили, двох місцях скупчення озброєння та військової техніки РФ, двох складах боєприпасів та інших важливих військових об’єктах російських окупантів.