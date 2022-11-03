Ноябрь, 03 в 18:42

Мобилизированный личный состав России имеет низкий уровень морально-психологического состояния – это приводит к чрезвычайным событиям в местах дислокации российских войск.

В частности, во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство. А в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск на этапе слаженности в Казани оставили часть более 15 российских солдат и сержантов.

Основной проблемой действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных компаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, снятой с хранения без соответствующего обслуживания.

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Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор “добровольцев” для участия в войне против Украины. В частности, российские военкоматы получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений.

В Генштабе ВСУ отметили, что этими “добровольцами” могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения по возрасту и любого состояния здоровья. Россия пытается не заключать контракты с такими лицами, чтобы избежать юридических и финансовых обязательств.