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Факти / Україна / Суспільство

Ще двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство під час передислокації в Україну – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Солдати РФ мобілізація в Росії
Фото: Міноборони

Мобілізований особовий склад Росії має низький рівень морально-психологічного стану – це призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації російських військ.

Зокрема, під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубство. А у підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ на етапі злагодження в Казані залишили частину понад 15 російських солдатів і сержантів.

Основною проблемою вже чинних окупаційних підрозділів, крім приватних військових компаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, знятої зі зберігання без відповідного обслуговування.

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Попри оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво РФ продовжує набір “добровольців” для участі у війні проти України. Зокрема, російські військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження за віком та будь-якого стану здоров’я. Росія намагається не укладати контракти з такими особами, щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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