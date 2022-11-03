Українські захисники завдали ударів по окупаційній адміністрації в Голій Пристані
У Херсонській області Збройні сили України завдали ударів по окупаційній адміністрації у Голій Пристані Скадовського району, тимчасово підконтрольного Російській Федерації.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували відео з місця, куди завдали ударів. На оприлюднених кадрах можна помітити, що майже повністю зруйновано будівлю, в якій перебували окупанти та російські колаборанти.
– На Херсонщині у місті Гола Пристань оркам не давали спати спокійно. Результати прильотів біля штабу кацапні, – йдеться у повідомленні.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває в активній фазі. За останніми даними, у Херсоні окупанти зняли російський прапор з будівлі ОДА. За різними джерелами, в окупованому місті зараз майже немає військових РФ, також окупанти залишили блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.
Представники окупаційної влади заявили, що армія Російської Федерації відходить на лівий берег Херсонщини.