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Факти / Україна / Суспільство

Українські захисники завдали ударів по окупаційній адміністрації в Голій Пристані

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські захисники завдали ударів по окупаційній адміністрації в Голій Пристані
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області Збройні сили України завдали ударів по окупаційній адміністрації у Голій Пристані Скадовського району, тимчасово підконтрольного Російській Федерації.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували відео з місця, куди завдали ударів. На оприлюднених кадрах можна помітити, що майже повністю зруйновано будівлю, в якій перебували окупанти та російські колаборанти.

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– На Херсонщині у місті Гола Пристань оркам не давали спати спокійно. Результати прильотів біля штабу кацапні, – йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває в активній фазі. За останніми даними, у Херсоні окупанти зняли російський прапор з будівлі ОДА. За різними джерелами, в окупованому місті зараз майже немає військових РФ, також окупанти залишили блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Представники окупаційної влади заявили, що армія Російської Федерації відходить на лівий берег Херсонщини.

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