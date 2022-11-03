Ноябрь, 03 в 17:59

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении военнослужащим оплачиваемых отпусков во время действия военного положения в Украине.

Речь идет о проекте закона № 8081 авторства группы народных депутатов. Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, документ поддержали 330 народных избранников.

Им вносятся изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Сейчас смотрят

Так, до сих пор военные могли получить отпуск на срок до 10 дней только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам (например, в случае тяжелого состояния здоровья или смерти родных, заключения брака и т.п.). Теперь эти ограничения хотят отменить.

В случае принятия законопроекта во втором чтении все военнослужащие, без объяснения причин, смогут пойти в оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 календарных дней во время военного положения.

Срок отпуска не включает время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту отпуска и обратно (но не более двух суток в один конец).

– На практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных действий, — подчеркнули авторы законопроекта.

Недавно в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что в Украине могут усилить всеобщую мобилизацию, если этого потребует ситуация на фронте. Пока же потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин нет.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка