Листопад, 03 в 17:59

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо надання військовослужбовцям оплачуваних відпусток під час дії воєнного стану в Україні.

Йдеться про проєкт закону № 8081 авторства групи народних депутатів. Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, документ підтримали 330 народних обранців.

Ним вносяться зміни в Закон Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

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Так, досі військові могли отримати відпустку на термін до 10 днів лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин (наприклад, у разі тяжкого стану здоров’я або смерті рідних, укладення шлюбу тощо). Тепер ці обмеження хочуть прибрати.

У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні всі військовослужбовці, без пояснення причин, зможуть піти в оплачувану відпустку тривалістю до 10 календарних днів під час воєнного стану.

Термін відпустки не включає час, необхідний для проїзду в межах України до місця відпустки та назад (проте не більше двох діб в один кінець).

– На практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім’ї є необхідною, і навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних дій, – наголосили автори законопроєкту.

Нещодавно в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомляли, що в Україні можуть посилити загальну мобілізацію, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті. Наразі ж потреби в мобілізації всіх військовозобов’язаних чоловіків немає.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка