Призыв во время войны: Рада определила порядок бронирования военнообязанных
Верховная Рада Украины определила условия бронирования военнообязанных работников государственных органов, предприятий и организаций во время военного положения и мобилизации.
Речь идет о правительственном законопроекте № 7687. Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, документ поддержали во втором чтении и в целом 290 народных избранников.
Как отмечается в пояснительной записке, проект закона должен усовершенствовать систему бронирования военнообязанных на период мобилизации во время войны.
Согласно действующему законодательству, военнообязанные, работающие в органах госвласти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, могут получить отсрочку от призыва путем их бронирования. Речь идет о работниках, присутствие которых необходимо для нормального функционирования предприятия или учреждения.
Принятый законопроект уточняет категории и порядок бронирования военнообязанных, которых не будут призывать на военную службу во время мобилизации.
Теперь бронированию будут подлежать военнообязанные, которые работают:
1. В органах госвласти, других государственных органах, в органах местного самоуправления, если это необходимо для функционирования этих органов.
2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, получивших мобилизационные заказы (если присутствие военнообязанного работника необходимо для выполнения заказа).
3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, выполняют работы, оказывают услуги, необходимые для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
4. На предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики Украины, обеспечения жизнедеятельности населения во время военного положения.
Изменения внесены в закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации: в статью 25, которую дополнили двумя последними пунктами.
Вышеперечисленные военнообязанные не будут подлежать принятию на службу в военном резерве. Они могут быть призваны в армию только с их согласия.
Критерии и порядок, по которым предприятия отнесут к критически важным, будет устанавливать Кабинет министров.
По словам Ярослава Железняка, законопроект содержит два ключевых новшества, о которых просил бизнес, чтобы процедура бронирования работников была прозрачной:
- Кабмину предоставляют полномочия на разработку нового порядка бронирования, который должен включать критерии отнесения предприятий, учреждений и организаций к критическим.
- Предприятиям, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан, разрешили бронировать работников, даже если они не выполняют мобилизационных задач.
Как объясняли в Командовании Сухопутных войск ВСУ, в Украине могут усилить всеобщую мобилизацию, если этого потребует ситуация на фронте. В то же время, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине сейчас нет.
Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Тараса Мельничука