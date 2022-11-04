Ноябрь, 04 в 13:59

Верховная Рада Украины определила условия бронирования военнообязанных работников государственных органов, предприятий и организаций во время военного положения и мобилизации.

Речь идет о правительственном законопроекте № 7687. Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, документ поддержали во втором чтении и в целом 290 народных избранников.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона должен усовершенствовать систему бронирования военнообязанных на период мобилизации во время войны.

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Согласно действующему законодательству, военнообязанные, работающие в органах госвласти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, могут получить отсрочку от призыва путем их бронирования. Речь идет о работниках, присутствие которых необходимо для нормального функционирования предприятия или учреждения.

Принятый законопроект уточняет категории и порядок бронирования военнообязанных, которых не будут призывать на военную службу во время мобилизации.

Теперь бронированию будут подлежать военнообязанные, которые работают:

1. В органах госвласти, других государственных органах, в органах местного самоуправления, если это необходимо для функционирования этих органов.

2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, получивших мобилизационные заказы (если присутствие военнообязанного работника необходимо для выполнения заказа).

3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, выполняют работы, оказывают услуги, необходимые для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

4. На предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики Украины, обеспечения жизнедеятельности населения во время военного положения.

Изменения внесены в закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации: в статью 25, которую дополнили двумя последними пунктами.

Вышеперечисленные военнообязанные не будут подлежать принятию на службу в военном резерве. Они могут быть призваны в армию только с их согласия.

Критерии и порядок, по которым предприятия отнесут к критически важным, будет устанавливать Кабинет министров.

По словам Ярослава Железняка, законопроект содержит два ключевых новшества, о которых просил бизнес, чтобы процедура бронирования работников была прозрачной:

Кабмину предоставляют полномочия на разработку нового порядка бронирования, который должен включать критерии отнесения предприятий, учреждений и организаций к критическим.

Предприятиям, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан, разрешили бронировать работников, даже если они не выполняют мобилизационных задач.

Как объясняли в Командовании Сухопутных войск ВСУ, в Украине могут усилить всеобщую мобилизацию, если этого потребует ситуация на фронте. В то же время, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине сейчас нет.

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Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Тараса Мельничука