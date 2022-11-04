Листопад, 04 в 13:59

Верховна Рада України визначила умови бронювання військовозобов’язаних працівників державних органів, підприємств та організацій під час дії воєнного стану і мобілізації.

Йдеться про урядовий законопроєкт № 7687. Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, документ підтримали в другому читанні та в цілому 290 народних обранців.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт закону має вдосконалити систему бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації під час війни.

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Згідно з чинним законодавством, військовозобов’язані, які працюють в органах держвлади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, можуть отримати відстрочку від призову шляхом їх бронювання. Йдеться про працівників, присутність яких необхідна для нормального функціонування підприємства чи установи.

Ухвалений законопроєкт уточнює категорії та порядок бронювання військовозобов’язаних, яких не призиватимуть на військову службу під час мобілізації.

Тепер бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані, які працюють:

1. В органах держвлади, інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для функціонування цих органів.

2. На підприємствах, в установах та організаціях, які отримали мобілізаційні замовлення (якщо присутність військовозобов’язаного працівника необхідна для виконання замовлення).

3. На підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

4. На підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки України, забезпечення життєдіяльності населення під час воєнного стану.

Зміни внесені до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: до статті 25, яку доповнили двома останніми пунктами.

Перелічені вище військовозобов’язані не підлягатимуть прийняттю на службу у військовому резерві. Вони можуть бути призвані до армії лише за їхньою згодою.

Критерії та порядок, за якими підприємства відноситимуть до критично важливих, встановлюватиме Кабінет міністрів.

За словами Ярослава Железняка, законопроєкт містить дві ключові новації, про які просив бізнес, щоб процедура бронювання працівників була прозорою:

Кабміну надають повноваження на розробку нового порядку бронювання, який має включати критерії віднесення підприємств, установ та організацій до критичних.

Підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності громадян, дозволили бронювати працівників, навіть якщо вони не виконують мобілізаційних завдань.

Як пояснювали в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, в Україні можуть посилити загальну мобілізацію, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті. Водночас потреби в мобілізації всіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні зараз немає.

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Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Тараса Мельничука