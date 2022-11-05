Аварийные отключения света не отменяют график почасовых ограничений – Укрэнерго

Ноябрь, 05 в 17:19

Применение аварийных отключений электроснабжения не отменяют действие графика почасовых ограничений в другой период суток, заявили в ДТЭК Укрэнерго.

В компании отметили, что сегодняшние дополнительные ограничения стали необходимы из-за того, что в утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошедшую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера.

Поэтому специалисты Укрэнерго вынуждены были применить аварийные отключения света для всех категорий потребителей в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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В Укрэнерго сравнили графики почасовых отключений с лечением человека после тяжелого ранения или болезни, отметив, что это вынужденное перемещение пациента в реанимацию. В компании добавили, что сегодня снова произошла реанимация, после которой “пациента” будут лечить консервативными методами.