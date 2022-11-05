Аварійні відключення світла не скасовують графік погодинних обмежень – Укренерго

Листопад, 05 в 17:19

Застосування аварійних відключень електропостачання не скасовують дію графіку погодинних обмежень в інший період доби, заявили в ДТЕК Укренерго.

У компанії зазначили, що сьогоднішні додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

Тому фахівці Укренерго були вимушені застосувати аварійні відключення світла для всіх категорій споживачів у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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В Укренерго порівняли графіки погодинних відключень з лікуванням людини після тяжкого поранення чи хвороби, зазначивши, що це вимушене поверненням пацієнта в реанімацію. У компанії додали, що сьогодні знову відбулася реанімація, після якої “пацієнта” лікуватимуть консервативними методами.