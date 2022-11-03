Ноябрь, 03 в 13:07

В большинстве регионов Украины уже начали запускать теплоснабжение. В то же время веерные отключения света не исчезли, поэтому украинцы начали замечать, что при отключении электроэнергии батареи в квартирах холодеют.

Почему при отключении света исчезает тепло в батареях — узнавали Факты ICTV.

Тепло в батареях зависит от электроэнергии

Мастер котельной Василий Бердичевский отмечает, что личные котлы в квартирах украинцев напрямую зависят от электроэнергии.

Сейчас смотрят

– Если у людей есть свой домашний котел, то он не будет работать без электричества. Почему? Потому что газ греет теплообменник (маленькая батарея в котле), который нагревает жидкость у нас в батареях. Также в котле имеется встроенный электронасос, гоняющий воду по системе. Соответственно, когда выключается свет, насос не работает, а котел отключается, – объясняет мастер.

Что касается больших котельных, которые являются источником энергии для систем отопления, то здесь ситуация похожая.

— В больших котельных, которые питают системы отопления для определенных домов или районов, принцип работы похож. Большие котлы, в которые подается газ, нагревают трубы и циркулирующую по нашим батареям жидкость. Электронасосы в котлах способствуют циркуляции горячей жидкости по системам в зданиям. Как только свет отключается в районе, где находится котельная, работа прекращается автоматически, — отмечает мастер.

Бердичевский добавляет, что после отключения света в котельных автоматически прекращается работа всех систем. Соответственно, жидкость прекращает циркулировать. Как следствие – батареи в квартирах начинают остывать.

– Например, есть котельные, которые частично закупили генераторы. Они автоматически включаются, как только исчезает свет. В таком случае отопление будет работать непрерывно. Но генераторы есть не у всех, – добавляет мастер.

Мастер добавляет, что частые отключения электричества не очень благоприятны для котельных.

— Если после отключения электричества котельная не отключилась автоматически, операторы могут самостоятельно остановить работу. Если горелки будут продолжать нагревать газ, а горячая вода не будет циркулировать, может произойти взрыв, — подытоживает Бердичевский.