В мэрии Одессы развенчали миф о Екатерине II и рассказали о судьбе остальных имперских памятников

Ноябрь, 08 в 17:19

На месте памятника Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе может быть установлен фонтан.

Об этом во время телемарафона Единые новости рассказал заместитель городского головы Одессы Олег Брындак.

– На этом месте был фонтан, сюда была подведена первая вода. Было бы справедливо с исторической точки зрения восстановить этот фонтан на этом месте (памятник Екатерине II, – Ред.), – сказал он.

Он рассказал, что в Одессе происходит процесс избавления от имперского и просоветского прошлого. В этом аспекте речь идет не только о памятнике российской царице Екатерине II, но и о переименовании более сотни улиц и мемориальных досок.

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Бриндак также развенчал миф о Екатерине II. Он отметил, что для одесситов ее памятник ассоциируется не с Российской империей и захватом территории, а с якобы основанием города.

— Это тот стереотип, тот миф, который царит у многих одесситов, откровенно скажем, не очень интересовавшихся историей города. На самом деле, никакого отношения к основанию города Екатерина II не имеет. Известный всем рестрикт о строительстве порта в городе Хаджибей и воспринимается почему-то как основание города. В действительности с античных времен в Одесском заливе существовало много поселений, городов и городков. Это совершенно неоправданно — приписывать исключительно Российской империи один из этапов захвата этой территории Россией, как начало основания.

Он добавил, что когда Екатерина II приказала Александру Суворову заложить три крепости на новозахваченных землях, это, в частности, Одесса, Тирасполь и Овидиополь. Тогда не было цели, что в этих городах должен развиваться какой-то порт или мультикультурный город.

Брындак добавил, что российская царица вместе с Григорием Потемкиным делала ставку на Николаев и Очаков – порты, которые считались приоритетными.

— Приписывание Екатерине II какой-то особой роли в истории города – это преувеличение. Нам придется проделать большую работу, чтобы объяснять с исторической точки зрения здравого смысла настоящую роль императрицы. А это фактически была такая же аннексия, которую мы, к сожалению, сегодня переживаем в наше время.

Касаемо других памятников, связанных с Российской империей, в частности Суворову, Брындак отметил, что сначала должна быть выслушана точка зрения одесситов. Но он высказал мнение, что все подобные памятники пройдут такую ​​же процедуру, как с памятником Екатерине II.

В начале ноября памятник Екатерине II в Одессе обнесли ограждением в процессе подготовки к демонтажу композиции.

Ранее большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника российской царице с Екатерининской площади.

Источник: Городской совет Одессы