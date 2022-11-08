У мерії Одеси розвінчали міф про Катерину II та розповіли про долю решти імперських пам’ятників

Листопад, 08 в 17:19

На місці пам’ятника Катерині II на Катерининській площі в Одесі можуть встановити фонтан.

Про це під час телемарафону Єдині новини розповів заступник міського голови Одеси Олег Бриндак.

— На цьому місці був фонтан, сюди була підведена перша вода. Було б справедливо з історичної точки зору відновити цей фонтан на цьому місці (пам’ятник Катерині II, – Ред.), – сказав він.

Він розповів, що наразі в Одесі відбувається процес позбавлення від імперського та прорадянського минулого. У цьому аспекті йдеться не лише про пам’ятник російський цариці Катерині II, а й про перейменування понад сотні вулиць та меморіальні дошки.

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Бриндак також розвінчав міф про Катерину ІІ. Він зазначив, що для одеситів її пам’ятник асоціюється не з Російською імперією та захопленням території, а із нібито заснуванням міста.

— Це той стереотип, той міф, який панує у багатьох одеситів, які, відверто скажемо, не дуже цікавилися історією міста. Насправді, жодного стосунку до заснування міста Катерина II не має. Відомий всім рестрикт про будівництво порту в місті Хаджибей і сприймається чомусь як заснування міста. Насправді з античних часів в Одеській затоці існувало багато поселень, міст та містечок. Це абсолютно невиправдано – приписувати виключно Російській імперії один з етапів захоплення цієї території Росією, як початок заснування.

Він додав, що коли Катерина II наказала Олександру Суворову закласти три фортеці на новозахоплених землях, це зокрема Одеса, Тирасполь та Овідіополь. Тоді не було на меті, що у цих містах має розвиватися якийсь порт, чи мультикультурне місто.

Бриндак додав, що російська цариця разом із Григорієм Потьомкіним робила ставку на Миколаїв та Очаків – порти, які вважалися пріоритетними.

— Приписування Катерині II якоїсь особливої ролі в історії міста – це перебільшення. Нам доведеться провести велику роботу, щоб пояснювати з історичної точки зору здорового глузду справжню роль імператриці. А це, фактично, була така ж анексія, яку ми, на жаль, сьогодні переживаємо у наш час.

Щодо інших пам’ятників, які пов’язані з Російською імперією, зокрема Суворову, Бриндак зазначив, що спершу має бути вислухана точка зору одеситів. Але він висловив думку, що всі подібні пам’ятники пройдуть таку ж процедуру, як із пам’ятником Катерині II.

На початку листопада пам’ятник Катерині ІІ в Одесі обнесли огорожею у процесі підготовки до демонтажу композиції.

Раніше більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам’ятника російській цариці з Катерининської площі.

Джерело: Міська рада Одеси