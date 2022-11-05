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Факты / Україна

Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине II

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Катерина II
Фото: Depositphotos

В Одессе завершилась процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника Екатерине II.

Оно проходило на платформе Социально активный гражданин.

Согласно результатам голосования, большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.

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Следующим шагом должно быть вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета.

Уже длительное время украинские активисты требуют снести памятник российской императрице Екатерине II, который стоит в сердце Одессы на Екатерининской площади.

Общественность возмущена имперским символом в городе, который страдает от российских ракет.

Екатерина II – враг украинской государственности. Она ликвидировала Запорожскую Сечь, уничтожила казачество, сделала крепостными почти 300 тыс. украинцев. Уничтожала украинский язык.

По имперской версии украинской истории, Екатерина II основала Одессу в 1794 году. Но одесские историки доказали – это миф, созданный Аполлоном Скальковским, чтобы угодить династии Романовых.

Военная администрация Одессы направила письмо в мэрию с рекомендацией демонтировать памятник символу Российской империи. После этого в горсовете предложили провести голосование среди одесситов, чтобы решить судьбу памятника.

Источник: Одесса официально

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