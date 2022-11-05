Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине II
В Одессе завершилась процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника Екатерине II.
Оно проходило на платформе Социально активный гражданин.
Согласно результатам голосования, большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.
Следующим шагом должно быть вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета.
Уже длительное время украинские активисты требуют снести памятник российской императрице Екатерине II, который стоит в сердце Одессы на Екатерининской площади.
Общественность возмущена имперским символом в городе, который страдает от российских ракет.
Екатерина II – враг украинской государственности. Она ликвидировала Запорожскую Сечь, уничтожила казачество, сделала крепостными почти 300 тыс. украинцев. Уничтожала украинский язык.
По имперской версии украинской истории, Екатерина II основала Одессу в 1794 году. Но одесские историки доказали – это миф, созданный Аполлоном Скальковским, чтобы угодить династии Романовых.
Военная администрация Одессы направила письмо в мэрию с рекомендацией демонтировать памятник символу Российской империи. После этого в горсовете предложили провести голосование среди одесситов, чтобы решить судьбу памятника.
Источник: Одесса официально