У чотирьох областях сьогодні екстрено вимикатимуть світло
Сьогодні, 11 листопада, у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях споживачам будуть екстрено вимикати світло. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми.
Про це повідомляє компанія Укренерго.
Вночі та зранку екстрені відключення відбулися у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі там продовжують діяти планові відключення.
– Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії, – наголосили в Укренерго.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російський ворог атакував енергооб’єкт на Вінниччині.
11 листопада в Києві застосовуються екстрені відключення у значних обсягах. Стабілізаційні графіки відключення світла не діятимуть.