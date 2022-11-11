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Факти / Україна / Суспільство

У чотирьох областях сьогодні екстрено вимикатимуть світло

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У чотирьох областях сьогодні екстрено вимикатимуть світло

Сьогодні, 11 листопада, у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях споживачам будуть екстрено вимикати світло. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Вночі та зранку екстрені відключення відбулися у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі там продовжують діяти планові відключення.

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– Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії, – наголосили в Укренерго.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російський ворог атакував енергооб’єкт на Вінниччині.

11 листопада в Києві застосовуються екстрені відключення у значних обсягах. Стабілізаційні графіки відключення світла не діятимуть.

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На Київщині 11 листопада екстрено вимикатимуть світло: планові графіки не діють

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