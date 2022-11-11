Листопад, 11 в 13:32

Українські воїни звільнили село Клапая у Чорнобаївській сільській громаді Херсонського району.

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити воїна ЗСУ із державним прапором в руках біля зупинки із написом Клапая.

Військовий повідомляє, що в село зайшла 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

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– Тепер цей населений пункт звільнено. Це Україна! Слава Україні! – заявив наш воїн.

За даними онлайн-карти Deep State, село Клапая позначено як нещодавно звільнене.

Наразі інформація про звільнення села Клапая потребує офіційного підтвердження від влади. Село розташоване приблизно за 21 км від Херсона.

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Раніше керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що просування ЗСУ триває на Херсонщині й на Миколаївщині. Воїни посунули лінію фронту на схід на 10 км, або понад 260 кв. км.

Фото: Херсонська правда