Листопад, 12 в 10:36

Російські окупаційні війська повністю знищили енергетичну систему Херсону. У звільненому напередодні місті загалом відсутнє електропостачання, а на його відновлення може знадобитися близько 30 днів.

Про це поінформував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Суспільного.

– Зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перш за все це звільнений сьогодні Херсон, там де рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії, – наголосив Сахарук.

Він додав, що зараз потрібно сконцентрувати всі зусилля, щоб якомога швидше відновити енергопостачання в Херсоні та на деокупованих територіях Херсонщини. За словами Сахарука, в ДТЕК готові надати для цього необхідні бригади, техніку та матеріали.

Зараз дивляться

Коментуючи можливі терміни відновлення електропостачання, він зазначив, що після повної деокупації Київської області це зайняло 30 днів. За прогнозом Сахарука, приблизно стільки ж часу триватимуть роботи і на Херсонщині. Все залежить від характеру руйнувань.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України зайшли до Херсону. За словами президента Володимира Зеленського, першими в місто увійшли спеціальні підрозділи.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують звільняти міста та села на Херсонщині. Передові підрозділи ЗСУ подекуди дійшли до правого берега Дніпра.