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Факти / Україна / Суспільство

Повний блекаут у Києві малоймовірний, столиця добре захищена – ДТЕК

Валентина Летяк, редакторка стрічки
блекаут
Фото: Depositphotos

Київ добре захищений системами ППО, тому ймовірність повного відключення світла у столиці дуже мала. До того ж велика кількість систем введення та генерації розташовані у самому місті, і треба завдати удару по всіх цих об’єктах, щоб електрика повністю зникла.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, теоретично такий удар можливий, якщо, наприклад, не спрацює ППО.

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– У нас є ППО, що покращується, і останні атаки показали, що вона працює набагато краще, ніж раніше. Ми багато зробили для зміцнення об’єктів, і у нас вже є відновлені і відновлювані об’єкти, – наголосив Сахарук.

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Сьогодні, 21 листопада, планові відключення світла будуть застосовані у всіх регіонах України з 00:00 до 24:00, додаткові відключення електроенергії не прогнозуються.

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