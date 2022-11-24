Ноябрь, 24 в 14:57

Электроснабжение было запущено во всех областях Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, энергетики вместе с областными военными администрациями работали всю ночь, чтобы запитать каждую область.

Сейчас смотрят

Первое, что подключили к электроснабжению – это объекты критической инфраструктуры, в частности, водоканалы. Постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей.

– Запитание областей произошло. Фактически электричество подано во все области Украины. Это самое главное… Пока мы можем подавать электричество гражданам по несколько часов, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Он также рассказал, что в регионах удалось развернуть 4000 пунктов несокрушимости. Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом, согреться, выпить теплого чая.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что для подготовки к очередному массированному ракетному удару РФ понадобится не менее недели.