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Факты / Україна / Общество

Электрика подана во все области Украины — ОПУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Электрика подана во все области Украины — ОПУ
Фото: Pexels

Электроснабжение было запущено во всех областях Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, энергетики вместе с областными военными администрациями работали всю ночь, чтобы запитать каждую область.

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Первое, что подключили к электроснабжению – это объекты критической инфраструктуры, в частности, водоканалы. Постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей.

– Запитание областей произошло. Фактически электричество подано во все области Украины. Это самое главное… Пока мы можем подавать электричество гражданам по несколько часов, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Он также рассказал, что в регионах удалось развернуть 4000 пунктов несокрушимости. Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом, согреться, выпить теплого чая.

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Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что для подготовки к очередному массированному ракетному удару РФ понадобится не менее недели.

Источник: Офис президента
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