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Факты / Україна / Общество

Водоснабжение возобновили во всех районах Киева — Кличко

Марта Бондаренко, редактор ленты
Водоснабжение возобновили во всех районах Киева — Кличко

Во всех районах Киева возобновили водоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, несмотря на восстановление водоснабжения, все же нужно еще определенное время, чтобы система заработала на полную мощность.

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У некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек.

Специалисты Киевводоканала делают все, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе.

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Утром сообщалось, что начали подавать воду жителям правого берега Киева.

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