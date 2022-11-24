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Факти / Україна / Суспільство

Електрика подана до всіх областей України – ОПУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Електрика подана до всіх областей України – ОПУ
Фото: Pexels

Електропостачання запустили в усіх областях України.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, енергетики разом з обласними військовими адміністраціями працювали усю ніч, щоб заживити кожну область.

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Перше, що під’єднали до електропостачання – це об’єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали. Наразі поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.

– Заживлення областей відбулося. Фактично електрика подана до усіх областей України. Це найголовніше… Наразі ми можемо подавати електрику громадянам по декілька годин, – наголосив Кирило Тимошенко.

Він також розповів, що в регіонах вдалося розгорнути 4 000 пунктів незламності. Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, скористатися інтернетом, зігрітися, випити теплого чаю.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що для підготовки до чергового масованого ракетного удару РФ знадобиться щонайменше тиждень.

Джерело: Офіс президента
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