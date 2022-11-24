Листопад, 24 в 14:57

Електропостачання запустили в усіх областях України.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, енергетики разом з обласними військовими адміністраціями працювали усю ніч, щоб заживити кожну область.

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Перше, що під’єднали до електропостачання – це об’єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали. Наразі поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.

– Заживлення областей відбулося. Фактично електрика подана до усіх областей України. Це найголовніше… Наразі ми можемо подавати електрику громадянам по декілька годин, – наголосив Кирило Тимошенко.

Він також розповів, що в регіонах вдалося розгорнути 4 000 пунктів незламності. Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, скористатися інтернетом, зігрітися, випити теплого чаю.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що для підготовки до чергового масованого ракетного удару РФ знадобиться щонайменше тиждень.