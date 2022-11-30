Ноябрь, 29 в 23:07

С 1 декабря начнется оформление документов для участников боевых действий.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, соответствующее заявление которого распространило украинское оборонное ведомство.

По состоянию на 29 ноября Министерство обороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, которыми регламентируется процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии России.

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В связи с чем Алексей Резников призвал учесть следующие моменты:

Во-первых. Все, кто имеет основания, получат статус УБД (Участника боевых действий, — Ред.) и соответствующие социальные гарантии, Министерство обороны отработает в синергии с другими ведомствами, прежде всего, с коллегами из Министерства ветеранов, сообщил он.

— Не надо волноваться, никого не забудут и не потеряют, — добавил министр.

Во-вторых.

— За 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать, — сказал Резников.

И в-третьих, глава Министерства обороны заявил, что его ведомством были разработаны алгоритмы получения статуса УБД.

— Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Сейчас он также доводится до выполнения в войсках. Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, которая включает ВСУ, ГУР МО и ГССТ, будет создано 18 комиссий, — написал министр.

Он добавил, что эти комиссии уже формируются и начнут работу ориентировочно с 1 декабря, после чего стартует работа с документами.

Получить статус УБД можно тремя способами:

по обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;

по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;

по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Алексей Резников добавил, что в случае возникновения вопросов, всегда можно обратиться на “горячую линию” Минобороны.

— Подготовка необходимых документов и обеспечение социальных гарантий нашим воинам — это обязанность государства. Министерство обороны в пределах компетенции его выполнит, — подчеркнул министр.

В то же время процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически “обороняли котлы” в глубоком тылу. Это, прежде всего, вопрос уважения к настоящим героям, которые защищают Украину, рискуя жизнью, добавил Алексей Резников.

Глава Минобороны напомнил, что с начала полномасштабного вторжения была организована и осуществлена выплата ежемесячного денежного обеспечения и дополнительные выплаты сотням тысяч военнослужащих. И хотя первый месяц было непросто, потом процесс был налажен, добавил он.

— По опыту мы все понимаем — сначала могут быть какие-то нюансы из-за большого количества обращений. Прошу набраться терпения. Мы все быстро преодолеем, — резюмировал министр.

Напомним, что ранее правительство Украины дало разрешение на создание нового государственного учреждения — Национальное военное мемориальное кладбище.