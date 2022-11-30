Листопад, 29 в 23:07

З 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, відповідну заяву якого поширило українське оборонне відомство.

Станом на 29 листопада Міністерство оборони завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії.

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У зв’язку з чим Олексій Резніков закликав врахувати наступні моменти:

По-перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД (Учасника бойових дій, – Ред.) та відповідні соціальні гарантії, Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед, з колегами з Міністерства ветеранів, повідомив він.

– Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять, – додав міністр.

По-друге.

– За 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати, – сказав Резніков.

І по-третє, очільник Міністерства оборони заявив, що його відомством були розроблені алгоритми отримання статусу УБД.

– Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах. Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій, – написав міністр.

Він додав, що ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня, після чого стартує робота з документами.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Олексій Резніков додав, що у разі виникнення запитань, завжди можна звернутися на “гарячу лінію” Міноборони.

– Підготовка необхідних документів та забезпечення соціальних гарантій нашим воїнам – це обов’язок держави. Міністерство оборони у межах компетенції його виконає, – наголосив міністр.

Водночас процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно “обороняли котли” у глибокому тилу. Це, насамперед, питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям, додав Олексій Резніков.

Очільник Міноборони нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було організовано і здійснено виплату щомісячного грошового забезпечення та додаткові виплати сотням тисяч військовослужбовців. І хоч перший місяць було непросто, потім процес було налагоджено, додав він.

– З досвіду ми усі розуміємо – напочатку можуть бути якісь нюанси через велику кількість звернень. Прошу набратись терпіння. Ми усе швидко подолаємо, – резюмував міністр.

Нагадаємо, що раніше уряд України дав дозвіл на створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.