Єврокомісія рекомендує заморозити €7,5 млрд виплат для Угорщини через невиконання реформ

Листопад, 30 в 16:02

Європейська комісія рекомендувала заморозити виділення Угорщині €7,5 млрд коштів ЄС через проблеми з верховенством права.

Будапешт мав до 19 листопада ухвалити 17 реформ, узгоджених з виконавчою владою ЄС протягом літа.

— Хоча низка реформ була здійснена або перебуває на стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації… як вона зобов’язалася, – заявили в ЄК.

У підсумку Єврокомісія вирішила призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм, яка становить €7,5 млрд.

Зараз дивляться

Комісар з питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що кошти не надійдуть Угорщині, доки належним чином не будуть реалізовані основні етапи реформ.

Голосування за ухвалення рекомендацій Єврокомісії щодо заморожування виплат Будапешту може відбутися 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться у Брюсселі. Читайте Сіярто озвучив умову зняття угорського вето на скликання Комісії Україна – НАТО

Водночас, Комісія схвалила план відновлення Угорщини після Covid на €5,8 млрд, оскільки Угорщина єдина держава-член ЄС, план якої ще не затверджено.

Але Брюссель додав певні умови для досягнення 27 реформ Будапештом, щоб забезпечити кошти. До раніше узгоджених реформ із врегулювання верховенства права додали реформи щодо зміцнення незалежності судової системи та нові правила аудиту та звітності щодо фондів ЄС.

Джерело: Euronews