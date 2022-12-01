Декабрь, 01 в 18:05

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Как проинформировал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, за документ № 8081 проголосовали 269 нардепов.

Им вносятся изменения в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

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Как отмечается в пояснительной записке, до сих пор военнослужащие могли взять 10-дневный отпуск в условиях военного положения только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам (например, в случае заключения брака, тяжелого состояния здоровья или смерти родных).

– На практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения боевых действий, — отмечается в записке.

Принятый сегодня законопроект содержит следующие ключевые положения:

1. Во время действия военного положения военным будут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Денежное обеспечение при этом будет сохранено.

2. Каждый из указанных отпусков может предоставляться не более чем на 10 календарных дней. В этот срок не входит время на проезд в пределах Украины к месту отпуска и обратно, которое не должно превышать двух суток в один конец.

3. Военные смогут получить часть ежегодного основного отпуска один раз в течение календарного года. Отпуск будут предоставлять при одновременном отсутствии не более 30% от численности военнослужащих определенной категории в соответствующем подразделении.

Как известно, в Украине продлили действие военного положения до 19 февраля 2023 года. До этой же даты продлен и срок всеобщей мобилизации.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка