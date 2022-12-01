Грудень, 01 в 18:05

Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Як поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, за документ № 8081 проголосували 269 нардепів.

Ним вносяться зміни в Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

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Як зазначається в пояснювальній записці, досі військовослужбовці могли взяти 10-денну відпустку в умовах воєнного стану лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин (наприклад, у разі укладення шлюбу, тяжкого стану здоров’я чи смерті рідних).

– На практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім’ї є необхідною, і навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення бойових дій, – зазначається в записці.

Ухвалений сьогодні законопроєкт містить такі ключові положення:

1. Під час дії воєнного стану військовим надаватимуть частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Грошове забезпечення при цьому буде збережено.

2. Кожна із зазначених відпусток може надаватися не більше ніж на 10 календарних днів. У цей термін не входить час на проїзд у межах України до місця відпустки та назад, який не повинен перевищувати двох діб в один кінець.

3. Військові зможуть отримати частину щорічної основної відпустки один раз протягом календарного року. Відпустку надаватимуть за умови одночасної відсутності не більше 30% від чисельності військовослужбовців певної категорії у відповідному підрозділі.

Як відомо, в Україні продовжили дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року. До цієї ж дати продовжено й термін загальної мобілізації.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка