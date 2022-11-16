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Факты / Україна / Политика

Рада продлила общую мобилизацию в Украине и военное положение до 19 февраля 2023 года

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Украине продлили действие военного положения еще на 90 суток до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

За соответствующий законопроект, поданный президентом, сегодня проголосовала Верховная Рада. За высказались 294 народных избранника.

Срок действия военного положения в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года.

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Также Рада поддержала решение о продлении срока общей мобилизации с 21 ноября 2022 года на 90 суток — до 19 февраля 2023 года.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. На сайте парламента соответствующие документы были зарегистрированы под номерами 1889 и 1890 годов.

14 ноября профильный комитет ВР поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

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