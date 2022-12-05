На Київщині, Дніпропетровщині й Донеччині застосовано екстрені відключення світла – ДТЕК

Грудень, 05 в 18:01

У Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики застосували екстрені відключення світла. Наразі графіки обмеження електропостачання не діють.

За даними ДТЕК, наразі застосовані екстрені відключення через чергову масовану атаку Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

– Графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується, – повідомляють у ДТЕК.

Українські воїни протиповітряної оборони збили понад 60 ракет російських окупантів. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, загалом ворог випустив понад 70 ракет.