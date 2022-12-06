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Факты / Україна / Общество

В Краматорске 370 многоэтажек остались без отопления

Валентина Чорна, редактор ленты
опалення
Фото: Depositphotos

В результате очередной ракетной атаки РФ в Краматорске Донецкой области 370 многоэтажек остались без отопления.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

– В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха во избежание замораживания коммуникаций пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов, – написал он.

В настоящее время в городе работают бригады коммунальщиков и соответствующие специалисты.

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– Есть надежда, что к утру будет положительный результат, – добавил Гончаренко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 285-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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