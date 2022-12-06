В Краматорске 370 многоэтажек остались без отопления
В результате очередной ракетной атаки РФ в Краматорске Донецкой области 370 многоэтажек остались без отопления.
Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
– В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха во избежание замораживания коммуникаций пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов, – написал он.
В настоящее время в городе работают бригады коммунальщиков и соответствующие специалисты.
– Есть надежда, что к утру будет положительный результат, – добавил Гончаренко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 285-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.