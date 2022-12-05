Бои на Донбассе и разработка украинского дрона: что происходит на 285 сутки войны (онлайн)

Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам, заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Согласно прогнозам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около €500-600 млрд.

С 5 декабря Киев, Одесса, Днепр, Донецкая область возвращаются к графикам стабилизационных отключений электричества.

Во время частичной оккупации Киевской области российские военные, находившиеся в аэропорту Гостомеля, обокрали украинский самолет Ан-225 Мечта, разбомбленный ими в феврале, сообщил командир четвертой бригады оперативного реагирования Нацгвардии Артем Илюхин.

Россия продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Лечебные заведения Донецка переполнены ранеными военнослужащими врага.

Украинский ударный беспилотник находится в финальной стадии испытаний. Он имеет боевую часть в 75 кг и дальность полета до 1 тыс. км, сообщила спикер государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

Российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских граждан.

РФ готовит новую массированную ракетную атаку по Украине, которая может произойти в любой момент, предупредила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.