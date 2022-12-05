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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои на Донбассе и разработка украинского дрона: что происходит на 285 сутки войны (онлайн)

Бои на Донбассе и разработка украинского дрона: что происходит на 285 сутки войны (онлайн)

Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам, заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Согласно прогнозам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около €500-600 млрд.

С 5 декабря Киев, Одесса, Днепр, Донецкая область возвращаются к графикам стабилизационных отключений электричества.

Во время частичной оккупации Киевской области российские военные, находившиеся в аэропорту Гостомеля, обокрали украинский самолет Ан-225 Мечта, разбомбленный ими в феврале, сообщил командир четвертой бригады оперативного реагирования Нацгвардии Артем Илюхин.

Россия продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Лечебные заведения Донецка переполнены ранеными военнослужащими врага.

Украинский ударный беспилотник находится в финальной стадии испытаний. Он имеет боевую часть в 75 кг и дальность полета до 1 тыс. км, сообщила спикер государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

Российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских граждан.

РФ готовит новую массированную ракетную атаку по Украине, которая может произойти в любой момент, предупредила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

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00:23 - 05 декабря

Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам. Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

– И тут я хочу развеять заверения, что Украина продает электроэнергию. Мы не экспортируем электроэнергию, – написал он.

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00:20 - 05 декабря

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против РФ, который могут принять уже через неделю.

Об этом в Twitter сообщил специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, который находится в Брюсселе.

— Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о 9-м пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова). Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря, — написал Джозвяк.

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00:19 - 05 декабря

4 декабря российские военные автоматной очередью обстреляли акваторию реки Днепр, в результате чего погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщил Херсонский горсовет.

— Женщина вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина в результате вражеского обстрела не пострадал, — говорится в сообщении.

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00:18 - 05 декабря

В Запорожье прогремели мощные взрывы после сигнала воздушной тревоги в городе и области.

По предварительным данным, российские захватчики обстреливают Запорожье из зенитно-ракетных систем С-300 с оккупированных территорий Украины.

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