У Краматорську 370 багатоповерхівок залишились без опалення
Внаслідок чергової ракетної атаки РФ у Краматорську Донецької області 370 багатоповерхівок залишились без опалення.
Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
– У зв’язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря, щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків, – написав він.
Наразі у місті працюють бригади комунальників та відповідні фахівці.
– Є надія, що до ранку буде позитивний результат, – додав Гончаренко.
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