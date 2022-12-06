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Факти / Україна / Суспільство

У Краматорську 370 багатоповерхівок залишились без опалення

Валентина Чорна, редакторка стрічки
опалення
Фото: Depositphotos

Внаслідок чергової ракетної атаки РФ у Краматорську Донецької області 370 багатоповерхівок залишились без опалення.

Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

– У зв’язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря, щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків, – написав він.

Наразі у місті працюють бригади комунальників та відповідні фахівці.

Зараз дивляться

– Є надія, що до ранку буде позитивний результат, – додав Гончаренко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 285 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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