Это им Господь подсказывает: глава УПЦ Онуфрий во время литургии разлил чашу с причастием

Декабрь, 09 в 21:47

В Киево-Печерской лавре, где недавно проводили обыски СБУ и стражи порядка, сегодня, 9 декабря, отмечали 32-летие архиерейской хиротонии главы УПЦ (МП) Онуфрия

Во время этого действия произошел инцидент, который привлек внимание духовенства и прихожан в храме.

Митрополиту Питириму (Николаевскому) стало плохо, он пошатнулся и подтолкнул Онуфрия, когда тот держал чашу со святыми дарами. Содержимое чаши вылилось прямо на Онуфрия.

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Разлить такую чашу считается очень плохим знаком. По мнению религиоведа Дмитрия Горевого, это “уже Господь подсказывает попам РПЦ в Украине, что они что-то делают не так”.

— Для верующих это очень мощный и серьезный знак. Фактически главный московский поп в Украине стоял в Крови Господней, что очень символично. Обычно околоцерковная передача трактует это как отворот Бога от человека, оставление благодати и все прочее, – пишет Горевой.

Журналистка Соня Кошкина написала, что из-за этого инцидента народ и сам Онуфрий были в шоке.

— Разлить чашу с кровью Христа – ничего хуже быть не может. Да еще в такой день. Вот что о пролитии Святой Крови говорит нам Служебник: необходимо быть очень внимательным к себе, когда это произойдет при какой-то небрежности, и усердно плакать ради этого, – пишет журналистка.

Она также напомнила еще один знаковый случай: ровно за сорок дней до войны, 14 января, с Софии упал крест.

Сегодня стало известно, что комитет Совета по вопросам гуманитарной политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций, который, по сути, будет означать запрет УПЦ МП.