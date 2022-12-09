Запрет Московского патриархата: комитет Рады рекомендует принять законопроект

Декабрь, 09 в 17:58

Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №8221 Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

— Московский патриархат в Украине, наконец, запретят! Комитет гуманитарной политики на своем заседании только рекомендовал соответствующий законопроект №8221, — написал он.

В этом законопроекте предлагается запретить на территории Украины деятельность РПЦ и связанных с ней религиозных организаций. А также религиозных центров, входящих в состав или имеющих подчинение в канонических, организационных или других вопросах РПЦ.

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Предполагается, что досрочно прекратятся договоры использования имущества запрещенными религиозными организациями.

Также комитет поддержал обращение парламента к правительству о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (№8012).

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.