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Факты / Україна / Общество

Будут хотеть реванша: Зеленский оценил новое наступление РФ в 2023-м

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Новое наступление России в 2023 году вполне возможно, поскольку россияне никогда не отказывались от желания оккупировать наши территории и отомстить за поражение на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI.

— Мы понимаем, что они будут хотеть этого как реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать его и я думаю, что они еще не оставили такие мнения.

Он добавил, что уверен в том, что желание такое у россиян есть.

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Ранее командующий Оперативным командованием Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил, что армия Украины готовится к новому возможному вторжению российских войск с северного направления в начале 2023 года.

Отвечая на вопрос, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока и юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, генерал сообщил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.

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Источник: Офис президента
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