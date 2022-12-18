Процесс идет: Зеленский о передаче Украине систем ПВО Patriot

Декабрь, 18 в 14:53

Для защиты от иранских дронов Украине нужно больше противовоздушной обороны. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI.

— Например, сейчас с Французской республикой, с моим коллегой Эманюэлем Макроном мы договаривались о системах Crotale, я очень благодарю. Я не знаю, как они работают, они еще не начали работать. У нас есть примеры с американскими партнерами NASAMS или с немецкими партнерами IRIS-T. Мы боремся за системы, которые зависят от решений Италии и Франции, это SAMP-T, и эти системы также, и другие зенитные установки – все это поможет, – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что есть государства, которые сегодня способны помочь Украине и имеют на вооружении современные системы ПВО.

Он добавил, что для Украины также важны системы Patriot. Зеленский сказал, что это другая дистанция, другой радиус отражения, радиус защиты. Что касается подтверждения передачи Украине систем Patriot, президент не дал конкретного ответа, но подчеркнул, что процесс идет.

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Зеленский рассказал, что постоянно разговаривает с президентом США Джо Байденом по поводу передачи Patriot: Я с позитивом смотрю на этот вопрос, с большим позитивом.

Недавно газета The Washington Post сообщала, что Пентагон готовится отправить в Украину систему Patriot.

По словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.