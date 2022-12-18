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Факти / Україна / Суспільство

Хотітимуть реваншу: Зеленський оцінив новий наступ РФ у 2023-му

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Новий наступ Росії у 2023 році цілком можливий, оскільки росіяни ніколи не відмовлялися від бажання окупувати наші території і помститися за поразки на фронті.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI.

— Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього як реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, окупувати її і, я думаю, що вони ще не облишили такі думки.

Він додав, що впевнений у тому, що бажання таке у росіян є.

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Раніше командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив, що армія України готується до нового можливого вторгнення російських військ із північного напрямку на початку 2023 року.

Відповідаючи на запитання, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу та півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, генерал повідомив, що українські військові прораховують такі сценарії.

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Джерело: Офіс президента
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