Декабрь, 17 в 0:39

Армия Украины готовится к новому возможному вторжению российских войск с северного направления в начале 2023 года.

Об этом сообщил в интервью британскому каналу Sky News командующий Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

Отвечая на вопрос, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока и юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, генерал сообщил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.

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– Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача, – отметил Ковальчук.

Он уточнил, что украинское военное командование рассматривает сценарий, при котором агрессор может планировать новое нападение с территории Беларуси в направлении Киева в конце февраля 2023 года.

– Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже. Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства, – рассказал Ковальчук.

Как известно, попытка войск РФ захватить Киев в феврале-марте этого года завершилась позорной неудачей для оккупантов.

Ковальчук подчеркнул, что на этот раз Силы обороны Украины будут значительно лучше подготовлены к отражению нападения.

– Мы заминировали отдельные участки, на отдельных участках подготовили надежную оборону… Больше не будет такого, что они просто зайдут, как это было 24 февраля, – сообщил генерал.

Он также упомянул о возможности объявления Кремлем всеобщей мобилизации в РФ. По словам Ковальчука, такой вариант отбрасывать не стоит.

Как отмечает Sky News, всеобщая мобилизация в России может потенциально означать отправку на фронт миллионов оккупантов.

– Думаю, что Путин думает об этом. И мы не можем исключать подобный вариант. Надо быть к этому готовыми, – сообщил Ковальчук.

Он выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины смогут дать отпор врагу, однако им понадобится еще более мощная поддержка со стороны западных союзников, чтобы “остановить не 300-тысячную, а миллионную армию” РФ.

– Нам нужно больше коллективного оружия – не штурмовая винтовка, а пулемет, не снаряд, а кассетный боеприпас… Мы уверены, что наши партнеры нам в этом помогут – те, кто хочет, чтобы мы победили. Потому что сегодня выигрывает не только Украина, а весь цивилизованный мир, – рассказал генерал.

Ковальчук выразил убеждение, что Украина выиграет войну и отвоюет всю свою территорию, включая Крым, “это только вопрос времени”.

– Я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения, – подытожил он.

В недавнем интервью изданию The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также не исключил, что войска РФ попытаются снова напасть на Киев. По его словам, страна-агрессор готовит сейчас около 200 тыс. новых солдат.