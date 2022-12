Декабрь, 26 в 21:21

Гражданка России Анна Хохлова победила в конкурсе Global Healthcare Illustration Awards 2022, который проводит Британская ассоциация иллюстраторов AOI.

На конкурсе она представила рисунок Случай звукового загрязнения о посттравматической реакции украинских беженцев на громкие звуки.

На нем изображена женщина, которая пугается фейерверков и выпускает поводок собаки из рук.

Сейчас смотрят

На сайте премии сообщается, что Анна Хохлова поддерживает украинских беженцев и намерена передать приз в размере 3 тыс. фунтов стерлингов в один из благотворительных фондов.

– Этот проект был создан в ответ на сообщения свидетелей о том, что украинские беженцы испытывают посттравматические реакции на громкие звуки, напоминающие им воздушные атаки. Жюри присудило эту награду за то, как хорошо эта иллюстрация соответствует конкретной ситуации, — отмечается на сайте премии.

Победа гражданки РФ с работой об украинцах возмутила пользователей сети.

Они требуют исключить Анну Хохлову из списка победителей и аннулировать решение жюри о присуждении ей награды.

відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна…. просто нема слів, але всіх у кого є сили лупати цю скалу — запрошую в коменти, у нас там вже непогана компанія https://t.co/wAoIueaaKM — Olya Rusina???????? (@o_rusina) December 25, 2022

Я вважаю що потрібно вимагати рішення про відміну цього рішення. І бажано, про заборону росіянам приймати участь в конкурсах.

Друзі, будь ласка, напишіть аргументи, навіть якщо вони будуть повторюватись, не страшно. Це дуже допоможе — буду писати листа. https://t.co/fVwdPRygXP — Olha Protasova (@o_protasova) December 25, 2022

от би зараз, будучи українською художницею, отримати £3000 за свій комікс про війну ех, мрії

для цього треба бути росіянкою https://t.co/YBXZvkg2vQ pic.twitter.com/rIWJogih0o — ❤️‍????????Dzuban????⚡️ (@DzubanArt) December 25, 2022

Украинцы убеждены, что россиянка Анна Хохлова “украла чужую травму”, поскольку она не переживала подобного опыта.

А про що ця робота? Звідки ця росіянка знає що таке боятися салютів? Вона просто вкрала чужу травму щоб намалювати це. Мене це особисто ображає, бо я на відміну від вашої переможниці це пережила та знаю що таке артобстріл з власного досвіду. Позор вам. — пивна принцеса (@missisrogers) December 25, 2022

К обсуждению присоединились и украинские иллюстраторы. Они отметили, что “все это время российские художники имели возможность творить и развивать свое мастерство, пока мы сидели в бомбоубежищах”.

I am Ukrainian illustrator and I wasn’t able to draw for months cuz I left my equipment in Kyiv, I left the city cuz I was afraid it will be occupied by russians. All this time russian illustrators were able to create & develop their skill, while we were sitting in bomb shelters — ???????? ????радіо водяний щур (@vodyanyshchur) December 25, 2022

I’m a Ukrainian illustrator and mother of 3 kids and we were lucky to escape the occupation in Bucha on the last day it was possible. I still don’t have enough time and energy to draw, because starting a life with 3 kids in another country while others Ukrainians are killed — vitainmyhead (@Vitainmyhead) December 25, 2022