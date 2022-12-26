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Вкрала чужу травму: українців обурила перемога росіянки у конкурсі з ілюстрацією про біженців

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Вкрала чужу травму: українців обурила перемога росіянки у конкурсі з ілюстрацією про біженців

Громадянка Росії Анна Хохлова перемогла у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022, який проводить Британська асоціація ілюстраторів AOI.

На конкурсі вона представила малюнок Випадок звукового забруднення про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки.

На ньому зображена жінка, яка лякається феєрверків та випускає повідок собаки з рук.

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На сайті премії повідомляється, що Анна Хохлова підтримує українських біженців і має намір передати приз у розмірі 3 тис. фунтів стерлінгів до одного з благодійних фондів.

– Цей проєкт був створений у відповідь на повідомлення свідків про те, що українські біженці відчувають посттравматичні реакції на гучні звуки, які нагадують їм повітряні атаки. Журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація відповідає конкретній ситуації, – зазначається на сайті премії.

Перемога громадянки РФ з роботою про українців обурила користувачів мережі.

Вони вимагають виключити Анну Хохлову зі списку переможців та анулювати рішення журі про присудження їй нагороди.

Українці переконані, що росіянка Анна Хохлова “вкрала чужу травму”, оскільки вона не переживала подібного досвіду.

До обговорення приєдналися й українські ілюстратори. Вони наголосили на тому, що “весь цей час російські митці мали змогу творити та розвивати свою майстерність, поки ми сиділи в бомбосховищах”.

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