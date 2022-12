Грудень, 26 в 21:21

Громадянка Росії Анна Хохлова перемогла у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022, який проводить Британська асоціація ілюстраторів AOI.

На конкурсі вона представила малюнок Випадок звукового забруднення про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки.

На ньому зображена жінка, яка лякається феєрверків та випускає повідок собаки з рук.

На сайті премії повідомляється, що Анна Хохлова підтримує українських біженців і має намір передати приз у розмірі 3 тис. фунтів стерлінгів до одного з благодійних фондів.

– Цей проєкт був створений у відповідь на повідомлення свідків про те, що українські біженці відчувають посттравматичні реакції на гучні звуки, які нагадують їм повітряні атаки. Журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація відповідає конкретній ситуації, – зазначається на сайті премії.

Перемога громадянки РФ з роботою про українців обурила користувачів мережі.

Вони вимагають виключити Анну Хохлову зі списку переможців та анулювати рішення журі про присудження їй нагороди.

відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна…. просто нема слів, але всіх у кого є сили лупати цю скалу – запрошую в коменти, у нас там вже непогана компанія https://t.co/wAoIueaaKM — Olya Rusina???????? (@o_rusina) December 25, 2022

Я вважаю що потрібно вимагати рішення про відміну цього рішення. І бажано, про заборону росіянам приймати участь в конкурсах.

Друзі, будь ласка, напишіть аргументи, навіть якщо вони будуть повторюватись, не страшно. Це дуже допоможе — буду писати листа. https://t.co/fVwdPRygXP — Olha Protasova (@o_protasova) December 25, 2022

от би зараз, будучи українською художницею, отримати £3000 за свій комікс про війну ех, мрії

для цього треба бути росіянкою https://t.co/YBXZvkg2vQ pic.twitter.com/rIWJogih0o — ❤️‍????????Dzuban????⚡️ (@DzubanArt) December 25, 2022

Українці переконані, що росіянка Анна Хохлова “вкрала чужу травму”, оскільки вона не переживала подібного досвіду.

А про що ця робота? Звідки ця росіянка знає що таке боятися салютів? Вона просто вкрала чужу травму щоб намалювати це. Мене це особисто ображає, бо я на відміну від вашої переможниці це пережила та знаю що таке артобстріл з власного досвіду. Позор вам. — пивна принцеса (@missisrogers) December 25, 2022

До обговорення приєдналися й українські ілюстратори. Вони наголосили на тому, що “весь цей час російські митці мали змогу творити та розвивати свою майстерність, поки ми сиділи в бомбосховищах”.

I am Ukrainian illustrator and I wasn’t able to draw for months cuz I left my equipment in Kyiv, I left the city cuz I was afraid it will be occupied by russians. All this time russian illustrators were able to create & develop their skill, while we were sitting in bomb shelters — ???????? ????радіо водяний щур (@vodyanyshchur) December 25, 2022

I’m a Ukrainian illustrator and mother of 3 kids and we were lucky to escape the occupation in Bucha on the last day it was possible. I still don’t have enough time and energy to draw, because starting a life with 3 kids in another country while others Ukrainians are killed — vitainmyhead (@Vitainmyhead) December 25, 2022