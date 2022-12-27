Декабрь, 27 в 11:46

Многие интересуются вопросом, работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений электроэнергии. Ведь предоставлять услуги без интернета, компьютера и света в нынешних условиях – это масштабный вызов для работников почти 6 тыс. стационарных отделений.

Как в условиях военного положения работает Укрпочта – читайте в материале.

Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги

Директор Винницкой дирекции Укрпочты Владимир Шаловинский отмечает, что в случае объявления воздушной тревоги работа всех отделений в Украине прекращается до уведомления об отбое опасности.

Сейчас смотрят

Все клиенты сообщают об опасности и просят покинуть почтовое отделение связи и пройти к укрытию.

Во всех отделениях указаны адреса ближайших укрытий и хранилищ, которыми можно воспользоваться. В свою очередь сотрудникам Укрпочты необходимо соблюдать меры по хранению материальных ценностей компании: закрыть помещение, приняв надлежащие меры безопасности, закрыть окна и двери, выключить все электроприборы.

Но самое главное – ни в коем случае не пренебрегать личной безопасностью.

Поэтому каждый работник должен максимально оперативно добраться до хранилища и находиться там, пока не минует угроза.

Как работает Укрпочта во время блэкаутов и отключений электроэнергии

По словам эксперта, в этом вопросе многолетний опыт работы Укрпочты в условиях отсутствия автоматизации стал сильной стороной. Работники могут предоставлять большинство услуг независимо от графиков отключения света.

При отсутствии электроэнергии все документы заполняются ими вручную.

Мы разработали четкий алгоритм действий, который позволяет всем нашим клиентам получить пенсионные и другие выплаты.

Оформить все виды отправлений, получить посылку, оформить периодику, приобрести товары, оплатить коммунальные услуги, осуществить почтовые денежные переводы в пределах Украины. Принимаем платежи.

Для Укрпочты главная задача – удовлетворить желания и потребности клиента.

Укрпочта просчитала критическое количество сотрудников, которые должны быть на работе и обеспечить выплату пенсий, принятие платежей, доставку посылок. Кроме того, руководство постоянно пополняет отделение фонариками, генераторами и средствами связи.