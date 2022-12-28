В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II
Раним утром 28 декабря в центре Одессы начали демонтировать памятник Екатерине II на одноименной площади.
Вследствие чего было перекрыто движение транспорта на площади. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирать недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находится большое количество охраны.
Напомним, что 30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову большинством голосов. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.
Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов — экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.
Фото: Факты ICTV